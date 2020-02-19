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Как уточнить документы для освобождения от налога прибыли КИК

Для применения освобождения от налогообложения прибыли контролирующих иностранных компаний, налогоплательщик, осуществляющий контроль, представляет в ИФНС документы, подтверждающие соблюдение условий для такого освобождения, а также уведомление.

Если первичное уведомление содержит неточности, можно подать уточненное.

А как быть, если неточности содержатся в документах? В этом случае подавать уточненное уведомление не надо, пояснила ФНС в письме № ЕД-4-13/1547@ от 29.01.2018.

НК не содержит требования по представлению документов, подтверждающих соблюдение условий для применения освобождения от налогообложения прибыли КИК одновременно (совместно) с уведомлением.

Учитывая изложенное, в случае выявления в ранее представленных документах неполноты сведений, неточностей либо ошибок, не приводящих к необходимости уточнения сведений, содержащихся в ранее представленном Уведомлении, возможно представление указанных документов без представления уточненного Уведомления.

Указанные документы представляются с сопроводительным письмом, в котором необходимо отразить сведения, позволяющие идентифицировать контролируемую иностранную компанию, в отношении которой представляются уточненные документы:

- номер контролируемой иностранной компании из соответствующего листа Уведомления;

- ее наименование в латинской транскрипции;

- налоговый период, за который было представлено Уведомление, содержащее сведения в отношении вышеуказанной контролируемой иностранной компании.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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