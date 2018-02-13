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Врачебная практика при УСН дает право на пониженные взносы

Для плательщиков страховых взносов, применяющих УСН, основным видом экономической деятельности которых является, в частности, деятельность в области здравоохранения, на период до 2018 года (включительно) установлен пониженный тариф страховых взносов в размере 20% при одновременном соблюдении условий.

Такими условиями являются:

1) соблюдение критерия о применении УСН;

2) доля доходов в связи с осуществлением этого вида деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов;

3) доходы плательщика за налоговый период не превышают 79 млн рублей.

Следовательно, плательщик страховых взносов, применяющий УСН, основным видом деятельности которого является специальная врачебная практика (код ОКВЭД - 86.22), входящая в класс 86, вправе применять пониженные тарифы страховых взносов при соблюдении вышеназванных условий.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-06/3961 от 25.01.2018.

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