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Как предпринимателю делить расходы при совмещении ОСНО и ПСН

ИП совмещает ОСНО и ПСН. Как ему включать расходы в состав профвычета? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-11-11/4433 от 26.01.2018.

В соответствии с пунктами 13 и 15 Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для ИП, утвержденного приказом Минфина России от 13 августа 2002 г. N БГ-3-04/430, индивидуальными предпринимателями на ОСНО доходы и расходы отражаются в Книге учета кассовым методом, то есть после фактического получения дохода и совершения расхода, за исключением случаев, предусмотренных Порядком.

Под расходами понимаются фактически произведенные и документально подтвержденные затраты, непосредственно связанные с извлечением доходов от предпринимательской деятельности.

Денежные средства, поступившие ИП, совмещающему ОСНО и ПСН, не относящиеся к деятельности, облагаемой в рамках ПСН, учитываются в рамках общей системы налогообложения.

Согласно пункту 6 статьи 346.53 НК, если ИП на ПСН осуществляет деятельность в рамках иного режима налогообложения, он обязан вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с порядком, установленным в рамках соответствующего режима налогообложения.

Названным Порядком не предусмотрены методы учета индивидуальными предпринимателями отдельных видов расходов, осуществляемых в целях ведения предпринимательской деятельности, облагаемой в рамках разных режимов.

Распределение расходов индивидуальными предпринимателями между видами предпринимательской деятельности, облагаемыми в рамках ОСНО, и иными налоговыми режимами следует осуществлять в порядке, предусмотренном главой 25 НК, то есть распределять пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

Соответственно, расходы ИП на ОСНО+ ПСН, которые не могут быть непосредственно отнесены к деятельности, облагаемой в рамках одного из указанных налоговых режимов, могут быть распределены между видами деятельности в порядке, установленном пунктом 1 статьи 272 НК.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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