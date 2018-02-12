По какой форме сдавать 3-НДФЛ за 2017 год

Налоговые органы будут принимать в 2018 году декларации 3-НДФЛ за 2017 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ с учетом изменений, внесенных приказом ФНС от 25.10.2017 N ММВ-7-11/822@.

Кроме того, налогоплательщики также вправе представлять декларацию 3-НДФЛ за 2017 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ в редакции приказа ФНС от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@, в течение 2018 года.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-3-11/625@ от 01.02.2018.