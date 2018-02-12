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По какой форме сдавать 3-НДФЛ за 2017 год

Налоговые органы будут принимать в 2018 году декларации 3-НДФЛ за 2017 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@  с учетом изменений, внесенных приказом ФНС от 25.10.2017 N ММВ-7-11/822@.

Кроме того, налогоплательщики также вправе представлять декларацию 3-НДФЛ за 2017 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@  в редакции приказа ФНС от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@, в течение 2018 года.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-3-11/625@ от 01.02.2018.

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1 мнение
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Аноним
, Тольятти
ну.. ну... сдала декларацию 25.01.18. (по новому формату от 17.01.18) ... отказ ФНС ... служба тех.поддержки говорит по новому сдавайте... ФНС говорит уберите вообще кадастровый номер и снова сдавайте.... тут очередную новую программу уже 3 выложила ФНС.... А ничего что идет отчетный период???? Веселятся они?  Написала жалобу в ФНС.. И так 3 месяца камералить+1 месяц на перечисление....   Такое ощущение что специально деньги дали задание держать всеми способами подольше....
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