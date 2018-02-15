Какую госпошлину платить при регистрации договора аренды

Минфин в письме № 03-05-06-03/5569 от 01.02.2018 рассмотрел вопрос уплаты госпошлины за госрегистрацию договора аренды, если предметом договора аренды являются несколько объектов недвижимого имущества.

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК за госрегистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества, физлицом уплачивается госпошлина в размере 2 000 рублей, организацией - 22 000 рублей.

При госрегистрации договора аренды как ограничения (обременения) права, предметом которого являются несколько объектов недвижимого имущества, совершается одно юридически значимое действие, т.е. регистрируется сам договор аренды, который не зависит от количества указанных в нем арендованных объектов недвижимого имущества и проведенных в отношении них регистрационных действий.

Поэтому за госрегистрацию одного договора аренды, предметом которой могут являться несколько объектов недвижимого имущества, должна уплачиваться госпошлина в соответствующих размерах, установленных подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.