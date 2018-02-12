В каких случаях ИП могут не платить налог на имущество физлиц

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и использующих принадлежащее им недвижимое имущество в своей деятельности, имеют право на освобождение от уплаты налога на это имущество.

Исключение составляют объекты, включенные в перечень недвижимого имущества в соответствии с п.7 ст.378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Данный список ежегодно размещается на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти.

Основанием для применения налоговиками указанной льготы являются документы, подтверждающие факт использования имущества в предпринимательской деятельности в течение налогового периода. К примеру, договоры с арендаторами, свидетельствующие о получении доходов от осуществляемого вида предпринимательской деятельности. В отношении иного имущества указанные индивидуальные предприниматели облагаются налогом на имущество физических лиц на общих основаниях.

Для того чтобы воспользоваться освобождением от уплаты налога, предпринимателям следует подать подтверждающие документы до начала исчисления налоговыми органами имущественных налогов. В связи с этим, индивидуальным предпринимателям рекомендуется до июня текущего года направить в инспекцию по месту своего учета необходимые для предоставления льготы документы в отношении находящихся в их собственности объектов, используемых в предпринимательской деятельности.

Сделать это можно в электронном виде из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», либо почтовым отправлением, либо лично обратившись в налоговую инспекцию или МФЦ.

Дополнительную информацию о льготах по имущественным налогам можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-2222222 (звонок бесплатный).

Такие разъяснения приводит на своем сайте Управление ФНС Томской области.