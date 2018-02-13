Для участников СЭЗ Крыма предусмотрят налоговые льготы

Порядок налогообложения участников свободной экономической зоны на территориях Крыма и Севастополя будет упрощён. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс направило в Госдуму Правительство России.
В пояснительной записке к документу, с которым ознакомилась «Парламентская газета», отмечается, что предусматривает для предприятий-участников СЭЗ возможность использовать пониженные ставки налога на прибыль только в отношении прибыли, которая была получена при реализации инвестпроектов на территории СЭЗ.
При этом устанавливается обязанность ведения налогоплательщиком раздельного учёта операций по каждому из реализуемых инвестиционных проектов, а также в зависимости от рода хозяйственной деятельности дифференцируется налоговая ставка.
В части страховых взносов кабмин предложил использовать пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, установленные для участников СЭЗ, только в отношении выплат и других вознаграждений, начисляемых в пользу исполнителей инвестпроекта в рамках свободной экономзоны.
Законопроект также определяет порядок уплаты участником СЭЗ налогов на прибыль организаций, на их имущество, выплату по земельному налогу и сумм страховых взносов при расторжении договора об условиях деятельности в СЭЗ согласно нормам действующего законодательства.
Инициатива в случае принятия, упорядочит условия деятельности участников свободной экономической зоны на территории Крыма и Севастополя, полагают авторы предложения.