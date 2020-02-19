Как можно и как нельзя указывать адреса в счете-фактуре

С 1 октября 2017 года установлено, что в строках 2а и 6а «Адрес» счета-фактуры указываются адрес юрлица, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения юрлица и адрес места жительства ИП, указанный в ЕГРИП.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 НК ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС.

Таким образом, написание в вышеуказанных строках счета-фактуры адресов продавца и покупателя, указанных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с сокращениями, замена прописных букв на строчные или смена местами слов в названии улицы не являются основанием для признания счета- фактуры составленным с нарушением установленного порядка.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-09/1846 от 17.01.2018.