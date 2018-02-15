Как ИП на ПСН+ОСНО считать среднюю численность работников

Пунктом 5 статьи 346.43 НК установлено, что при применении ПСН индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам ГПХ.

При этом средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем.

Таким образом, при определении средней численности наемных работников за налоговый период в целях соблюдения вышеназванного ограничения ИП должен учесть всех своих работников, в том числе и занятых в видах предпринимательской деятельности, облагаемых в рамках ОСНО.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-12/571 от 01.02.2018.