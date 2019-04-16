Пособия по уходу за ребёнком-инвалидом предлагают увеличить

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты Парламента законопроект, предполагающий повышение размера ежемесячного пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Сейчас ежемесячная выплата при осуществлении ухода родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями) составляет 5500 рублей, а иным лицам выплачивают и того меньше - 1200 рублей. При этом индексация пособий не предусмотрена. Такие суммы были установлены в 2013 году и с тех пор не менялись

Авторы законопроекта предлагают повысить выплату до 12 000 рублей и индексировать её каждый год.

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего федерального закона, предлагается осуществлять за счёт средств федерального бюджета.

Выплата по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидами с детства I группы производится только неработающему родителю (усыновителю, опекуну, попечителю).