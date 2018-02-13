Охранять труд охранников будут по новым правилам

С 17 февраля 2018 года вступают в силу новые правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества, утвержденные Приказом Минтруда России от 28.07.2017 N 601н .

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества работниками юрлиц с особыми уставными задачами, ведомственной охраны, частных охранных организаций.

Работодатель обязан обеспечить:

- выполнение работ по охране объектов в соответствии с требованиями Правил, иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя;

- проведение обучения работников по охране труда и проверку знаний по охране труда;

- контроль за соблюдением работниками требований инструкции по охране труда.

Приказом утверждены:

- требования охраны труда при проведении осмотра транспортных средств;

- требования охраны труда при осмотре поездов, маневрирующих составов, локомотивов, сцепок вагонов и перевозимых на них грузов, а также при сопровождении транспортных средств с охраняемыми грузами;

- требования охраны труда при осуществлении охраны искусственных сооружений.

ГИТ Республики Калмыкия призывает работодателей изучить Правила уже сейчас и начать организовывать процесс в соответствии с ними – переработать имеющиеся локальные нормативные акты, инструкции по охране труда по видам выполняемых работ, организовать изучение Правил работниками, провести внеочередную проверку знаний по охране труда руководителям и специалистам и внеплановый инструктаж – работникам, другие необходимые мероприятия в соответствии с требованиями Правил.