Московский бизнес получит льготы по налогу на движимое имущество

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что он принял решение об отмене налога на движимое имущество для предприятий на 2018 год.

К властям столицы обратились предприниматели Москвы после обсуждения проблемы во время круглого стола, прошедшего в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) в понедельник. Такое решение было принято в том числе и потому, что льготы по налогу на имущество на 2018 год приняты в Московской области.

Заявление мэр сделал на встрече с представителями таксомоторных и каршеринговых компаний и агрегаторов такси.

По словам Собянина, налог на движимое имущество создавался в качестве стимулирующей меры для обновления техники, машин, оборудования, однако на деле не выполнял такой функции.

«Я думаю, что мы не успеем в этом году разработать такой механизм, который учитывал бы отраслевые особенности, в том числе и таксомоторов... Поэтому в этом году мы его отменим полностью, и с помощью ассоциации, общественных организаций, в том числе ваших (таксомоторных) организаций, отработаем схему, которая действительно бы стимулировала обновление подвижного состава и оборудования. А в этом году просто обнулим этот налог», — предает слова мэра РИА Новости.