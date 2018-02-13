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Онлайн-кассы становятся доступнее

ФНС включила в реестр контрольно-кассовой техники самую компактную и доступную модель онлайн-кассы производства Эвотор — кассу Эвотор 5 («Эвотор СТ5Ф»). Несмотря на небольшие размеры и низкую цену — 19890 рублей, Эвотор 5 обладает всеми возможностями «старших» моделей смарт-терминалов благодаря программному обеспечению и интеграции в экосистему Эвотор.

Читайте подробнее в блоге «Онлайн-кассы и Платформа ОФД».

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2 мнения
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Аноним
, Санкт-Петербург

20000 + 12000 + 3000 + 1500 + 1500 = очень доступно, патент и вмененке кассу, записывать !!! все телефонные разговоры, смс и письма хранить пол года, не дешевле ли неврастенику которому вместо ленточек презервативы мерещаться пня дать

Клерк
Fantas
, Апатиты

Аноним, Вы писали:

20000 + 12000 + 3000 + 1500 + 1500 = очень доступно, патент и вмененке кассу, записывать !!! все телефонные разговоры, смс и письма хранить пол года, не дешевле ли неврастенику которому вместо ленточек презервативы мерещаться пня дать

 

Можно взять кассу в аренду 2000/мес ОФД,ЭЦП и ФК входят в тариф. Проще не видела
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