Для ИП предлагают ввести новый вид патента

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, кандидат в президенты РФ Борис Титов предлагает ввести новую упрощенную систему регистрации индивидуальных предпринимателей, а в качестве пилотного региона для ее внедрения задействовать Крым.

Данный вопрос уже обсуждался им с главой республики Сергеем Аксеновым, пишет РИА Новости.

По словам Титова, предлагается ввести новый вид патента на право заниматься определенными видами бизнеса. При покупке такого патента регистрация индивидуального предпринимателя происходит автоматически.

«Предлагаем новый вид патента, когда ты покупаешь права по 46 видам деятельности, и не нужно отдельной регистрации. Автоматически идет регистрация с покупкой патента. То же самое с завершением патента: регистрация автоматически аннулируется. Это самый простой вариант с точки зрения административной процедуры», — сказал Титов.

По его словам, максимальная стоимость трудового патента не должна превышать 20 тысяч рублей в год. Проверки и отчетность тоже значительно упрощены.