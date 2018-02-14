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Сколько хранить «первичку» по ОС

Сколько надо хранить первичные документы, на основании которых определяется первоначальная стоимость амортизируемого имущества?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-06/1/2598 от 19.01.2018.

Читайте о правилах хранения документов в блоге ИПБ России.

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