В плохую погоду можно опаздывать на работу

Сотрудников нельзя привлекать к дисциплинарной ответственности за опоздание по уважительной причине. Об этом напомнил замглавы Роструда Иван Школовец.

Заместитель главы Роструда добавил, что сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, что, в свою очередь, может привести к опозданию сотрудников на работу.

«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта», - цитирует ИА ТАСС слова замминистра.

