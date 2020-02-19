В плохую погоду можно опаздывать на работу

Сотрудников нельзя привлекать к дисциплинарной ответственности за опоздание по уважительной причине. Об этом напомнил замглавы Роструда Иван Школовец.
Заместитель главы Роструда добавил, что сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, что, в свою очередь, может привести к опозданию сотрудников на работу.
«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта», - цитирует ИА ТАСС слова замминистра.
- на улице - 60 (фото с телефона)
- отчет "Яндекс Такси" что ехали 150 минут....
- отчет личного Будильника, что не позвонил вовремя)
- отчет любовника, что не разбудил...
- отчет "Яндекс" о пробках...
- день Святого Валентина (будь он неладен)
- взбудораженный вид водителя троллейбуса, а вдруг он террорист?)
- отключение света в метро, я боюсь темноты...
- Полнолуние
и многое, многое другое...)))
С Днем Святого Валентина!!!
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