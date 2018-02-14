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Как будут списывать налоговые долги во время объявленной амнистии

Федеральная налоговая служба рассказала о том, как они будет списывать налоговые долги гражданам и ИП.

1. У физических лиц будет списана сумма налоговой задолженности по имущественным налогам (к которым относится транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог), образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015, а также соответствующая сумма по пени, начисленная на указанную задолженность.

2. У индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые ранее занимались предпринимательской деятельностью, будет списана сумма налоговой задолженности по налогам, уплата которых связана с осуществлением предпринимательской деятельности (за исключением НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ), образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015, а также соответствующая сумма по пени, начисленная на указанную задолженность, и задолженность по штрафам.
Основную работу по списанию налоговой задолженности планируется завершить к 01.03.2018.

3. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые ранее занимались предпринимательской деятельностью, а также адвокатов, нотариусов и иных лиц, которые занимаются или ранее занимались частной практикой, списанию подлежит сумма задолженности по страховым взносам, образовавшаяся за расчетные периоды до 01.01.2017, в размере, определяемом как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда (8 МРОТ), тарифа страховых взносов и количества месяцев и (или) дней осуществления деятельности, а также соответствующая сумма по пени, начисленная на указанную задолженность. 

Списание указанной задолженности по страховым взносам будет произведено после получения необходимых сведений от органов Пенсионного фонда РФ.

ФНС сообщает, что списание задолженности осуществляется налоговыми органами самостоятельно, без участия налогоплательщика. Дополнительно обращаться в налоговые органы не нужно.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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