Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Счетная палата опубликовала доклад о ходе исполнения бюджетов фондов, в том числе ПФР, за прошлый год.

Доходы бюджета ПФР за 2017 год составили 8,26 трлн руб. и по сравнению с их объемом в 2016 годом увеличились на 8,3%.

Страховые взносы на ОПС поступили в бюджет ПФР в 2017 году в объеме 4,49 трлн руб., что на 8,5% больше поступлений в 2016 году.

Доля страховых взносов в доходах бюджета ПФР за 2017 год составила 54,4%.

По данным отчета ФНС, совокупная задолженность в бюджет ПФР по страховым взносам, пеням и налоговым санкциям, на 1 января 2018 составила 432,7 млрд. руб., из которой 394,8 млрд руб. (91,2%) составляет задолженность, которая была передана налоговым органам из ПФР.

Текущая задолженность (за расчетные периоды после 01.01.17), администрируемая ФНС на конец 2017 года составила 37,8 млрд руб., в то же время согласно данным ПФР, администрируемая ПФР задолженность за 2016 год выросла на 51,6 млрд руб.

Расходы бюджета ПФР в 2017 году составили 8,32 трлн руб. и по сравнению с 2016 годом увеличились на 6,3%.

Увеличение расходов ПФР обусловлено индексацией пенсий и социальных выплат, предоставлением единовременной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб., а также увеличением численности пенсионеров.

Стоимость пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии с 1 апреля 2017 г. увеличена до 78,58 руб.

При этом увеличение стоимости пенсионного коэффициента было осуществлено при отсутствии утвержденной Правительством РФ методики, что противоречит действующему закону «О страховых пенсиях», говорится в докладе аудиторов.

Напомним, в одном из докладов Счетной палаты ранее аудиторы также указывали, что отсутствие методологии по определению индекса роста доходов ПФР и определения стоимости пенсионных баллов не позволяют определить, насколько правомерно проводится индексация и начисление пенсий.