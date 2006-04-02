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Как бизнесменам регистрироваться в ФГИС «Меркурий»

С 1 июля 2018 года все товары, подконтрольные Россельхознадзору, подлежат обязательной электронной сертификации в ФГИС «Меркурий».

Сертификация требуется для мясокомбинатов, птицефабрик, производителей морепродуктов, молочных заводов, дистрибьюторов, всех розничных магазинов.

Готовы ли предприниматели к использованию «Меркурия»? Какой порядок перехода на его использование? Как минимизировать издержки, связанные с внедрением системы «Меркурий» и совместимости ее с другими программами (например, 1С). Вопросов множество.

8 февраля в Общественной приемной бизнес-омбудсмена Бориса Титова в Екатеринбурге состоялся первый открытый класс по вопросам применения ФГИС «Меркурий», организованный региональным бизнес-защитником Е.Н. Артюх совместно с Управлением Россельхознадзора по Свердловской области.

В рамках открытого класса предприниматели задали вопросы и получили разъяснения:

– о порядке регистрации в ФГИС «Меркурий» и порядке действий в случае возникновения технических сбоев в работе «Меркурия»;

– о том, действуют ли требования о применении «Меркурия» в населенных пунктах, где нет Интернета;

– о мерах ответственности за нарушения требований об обязательной сертификации в системе «Меркурий»;

– о взаимодействии с поставщиками товаров, которые должны быть сертифицированы во ФГИС «Меркурий»;

– и другие.

Служба бизнес-защитника предлагает ознакомиться с презентацией Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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