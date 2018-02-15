Реестр фискальных накопителей пополнился тремя моделями

В реестр фискальных накопителей включены еще три модели. И опять эти модели со сроком действия ключа фискального признака 13 и 15 месяцев.

Следующие накопители включены в реестр в соответствии с приказами ФНС России от 05.02.2018 № ЕД-7-20/76@, № ЕД-7-20/77@, № ЕД-7-20/78@:

Фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2 («Концерн «Автоматика»);

Фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2 (производитель оборудования для автоматизации малой розничной торговли «Дримкас»);

Фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2 9 («Прагматик»).

Таким образом, на данный момент в реестре фискальных накопителей содержатся сведения о 14 моделях фискальных накопителей:

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» (срок ключа 13 месяцев); Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 1 (срок ключа 13 месяцев); Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 2 (срок ключа 13 месяцев). Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 2 (срок ключа 36 месяцев); Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1.1» исполнение 3 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев); Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение Пр13-2 (срок ключа 13 месяцев); Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение Из13-2 (срок ключа 13 месяцев); Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев); Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев); Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4 (срок ключа 36 месяцев); Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев); Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев); Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев); Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев).

Как видите, только два накопителя имеют срок 36 месяцев. А именно такие накопители обязаны применять налогоплательщики специальных налоговых режимов.