Как уменьшать ЕНВД на уплаченные взносы

ИП, не производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, уменьшают сумму ЕНВД на уплаченные страховые взносы в фиксированном размере.

Это положение абзаца 3 пункта 2.1 статьи 346.32 НК устанавливает только размер уменьшения суммы страховых взносов, но не период такого уменьшения.

В связи с этим налогоплательщик вправе уменьшить сумму единого налога на вмененный доход за 1 квартал 2017 года на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде страховых взносов, в том числе на сумму страховых взносов, уплаченных за 2016 год в 1 квартале 2017 года.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/2034 от 18.01.18.