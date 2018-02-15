По какой форме сдавать 2-НДФЛ? Ответ от ФНС

Налоговые агенты вправе представлять в налоговый орган справки по форме 2-НДФЛ за 2017 год как по форме, утвержденной приказом ФНС России от 30.10.2015 г. № ММВ-7-11/485@ без внесенных изменений, так и по форме, с учетом изменений, внесенных приказом ФНС России от 17.01.2018 г. № ММВ-7-11/19@.

Такую информацию разместила на своем сайте Федеральная налоговая служба.

Новая справка 2-НДФЛ стала легче в заполнении, считают налоговики. Ведь из неё исключили поле «Адрес места жительства в Российской Федерации». Зато в ней появились такие поля, как «Форма реорганизации (ликвидации) (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации». Это позволит организации-правопреемнику представлять справки по форме 2-НДФЛ за реорганизованную организацию в налоговый орган по месту своего учета.

Напомним, что срок представления справок 2-НДФЛ истекает 2 апреля. Но если налоговый агент не удержал НДФЛ у физлица, он должен сдать справку 2-НДФЛ с признаком «2» не позднее 1 марта.