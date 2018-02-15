Налог на имущество физлиц в 2018 году рассчитают по новым правилам

Налог на имущество физлиц за 2017 год рассчитают по-новому, предупреждает ФНС РФ. Налоговые уведомления с соответствующими изменениями граждане получат во второй половине 2018 года.



К 49 субъектам РФ, где недвижимость физлиц облагается налогом исходя из кадастровой стоимости, добавятся ещё 15 регионов.

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