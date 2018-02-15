Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Налог на имущество физлиц в 2018 году рассчитают по новым правилам

Налог на имущество физлиц за 2017 год рассчитают по-новому, предупреждает ФНС РФ. Налоговые уведомления с соответствующими изменениями граждане получат во второй половине 2018 года.

К 49 субъектам РФ, где недвижимость физлиц облагается налогом исходя из кадастровой стоимости, добавятся ещё 15 регионов.

Читайте подробнее в блоге ИПБ России.

И не забудьте подписаться на блог. Там все самое важное про налогам и учету.
 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налог на имущество»
Бухгалтерские новости
 
С 2018 года представлять документы на льготы по имущественным налогам необязательно
 
Бухгалтеру
 
Как налоговики будут оформлять ваши льготы по «личным» налогам
 
Бухгалтерские новости
 
В Подмосковье отодвинули срок начисления пени по налогу на имущество
 

Посетить семинар по теме «Налог на имущество»

Все семинары по теме Налог на имущество