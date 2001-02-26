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Проверьте отчетность новой версией программы «Tester»

На сайте ГНИВЦ размещена новая версия 2.117 программы «Tester».

Напомним, программа предназначена для проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности.

Кроме того, ГНИВЦ обновил Программу подготовки документов для государственной регистрации

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