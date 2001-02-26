Проверьте отчетность новой версией программы «Tester»

Сдаешь им сдаешь, а они при назначении пенсии несколько лет все равно выкидывают.
Причина не только в вороватости работников, а еще и в жадности
работода...
Если покупатель что-то не оплатит или поставщик не поставит у фирмы работа не встанет Ну т...
очень интересный анализ. Хотелось бы узнать из каких организаций этот долг возник. Бю...
А в Кирове соцстрах с 1 декабря просит справку из банка о том , что у нас нет картотеки. А справк...
И чё????? А воз и ныне там.Что изменилось после доклада Счетной палаты?
ну Вы же составляете договоры с поставщиками, покупателями, займа и т.д и т.п. и защищаете ...
"Над принятием законов думают сотни и сотни, а над тем, как обойти закон, думают м...
Пусть проверят малолетних узников концлагерей родились там где и близко врага не было ничего два ...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:ПФР ищет возможности уменьшить размер пенсии любыми способами...
не может получать и пособие и зарплату. Вот те раз... И давно ли отменили пункт 2 статьи 1...
ага, только вот нужен ли такой головняк? ну Вы же составляете договоры с поставщиками, пок...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Не надо сравнивать Европу, они выходят на пенсию в 63-67 лет....
В 2017 инфляция в России была супернизкой.А цены-то в магазинах не знают...
а это уже вопрос к контрагенту почему он выбрал такую фирму ) я бы позвонила контрагенту и описал...
Аноним, Вы писали:Уже говорилось об отсутствии методологии расчетов. Ничего не изменилось. Думаю ...
Аноним, Вы писали:Здравствуйте.Подскажите пожалуйста!Как отобразить в СЗВ-стаж сотрудницу, котора...
Но даже с договором судиться можно годами, а сдачу отчетов вовремя никто не отменял. ну тут...
А еще землю крестьянам.. и всем пива..
Мне овт интересна фраза про выгоду бухгалтера от сделки. Наверное, когда главбуху прямо говорят "...
"Из бюджета воруют" - президент."Главная наша задача наполнить бюджет" - президент.Из речи 2015 г...
У нас на бумаге принимают, но отказались принять на прошлогоднем бланке. В 1С еще не обновилось. ...
оно не мое ) поэтому я не поняла про что Вы спрашиваете сорри, тоже не правильно понялаа та...
В этой связи наши граждане задумались о диверсификации своих средств и их возврата в Россию.Наши?...
А не нужно ничего платить, нужно самому откладывать себе на пенсию Инфляция сожрёт все твои...
По-моему, и это хорошо. )
Вообще не вижу проблем. Да здравствует Почта России! )) Конверт, опись вложения, 150 рублей и&nbs...
Izem, Вы писали:Походу, народу придётся снова, как в 90-е, ходить за деньгами к бандитам, когда м...
я же не про это спрашивала. Я спрашивала много ли аутсорсинговых фирм пользуется вашим облаком? ...
Аноним, Вы писали:ПФР ищет возможности уменьшить размер пенсии любыми способами. Не бреши......
Может, может вычет быть меньше дохода. Это больше дохода вычет не может быть. :)
я роботаю у и.п. мне на ненсию скоро .говарю запись втрудовой сделайте.сделаю только когда зарпла...
Странная шумиха по поводу написания заголовка. По моему написано правильно,чтобы привлечь внимани...
Аноним, не может. Если Вы продали машину за 300 тыс, то в вычет по ней можете поставить только 30...
Над.К, Вы писали: Как отобразить в СЗВ-стаж сотрудницу, которая находится в отпуске до 1,5 л...