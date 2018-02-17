Как владельцам нескольких объектов освободиться от налога на имущество физлиц

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 407 НК от уплаты налога на имущество физлиц освобождаются физлица в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

При этом налоговая льгота предоставляется только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика.

При этом виды объектов налогообложения определены пунктом 4 статьи 407 НК, а именно:

1) квартира или комната;

2) жилой дом;

3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК;

4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК;

5) гараж или машино-место.

Учитывая изложенное, при наличии в собственности налогоплательщика нескольких хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, налоговая льгота предоставляется только в отношении одного такого объекта по выбору налогоплательщика (при отсутствии уведомления о выбранных объектах налогообложения - в отношении объекта с максимальной исчисленной суммой налога).

Налогообложение иных хозяйственных строений и сооружений, находящихся в собственности налогоплательщика и отвечающих указанным выше критериям, осуществляется в общеустановленном порядке по налоговым ставкам, не превышающим 0,3% их кадастровой стоимости.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-01/2296 от 18.01.18.