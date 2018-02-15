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Как подтвердить ОКВЭД через портал госуслуг: инструкция от ФСС с видео

Основной код вида экономической деятельности организации необходимо подтвердить в срок не позднее 15 апреля.

Как это сделать, очень доходчиво объяснили в ФСС.

Смотрите в блоге компании «Такснет».

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