Число тех, кто использует Личный кабинет налогоплательщика, сильно преувеличено

Федеральная налоговая служба бодро рапортует о миллионах граждан, зарегистрировавшихся в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Недавно налоговики сообщили о 28 млн. пользователях ЛК.

Однако по факту всё не так радужно. В последние дни на сайтах Управлений ФНС появились обращения к гражданам, с просьбой заменить первичные пароли, которые были ими получены. Без такой замены пользоваться Личным кабинетом нельзя.

Так, по информации УФНС Хабаровского края, из 124 тыс.жителей региона, подключившихся к ЛК, 46 тыс. первичные пароли не поменяли.

В Астраханской области дело обстоит еще хуже — не сменивших пароли граждан оказалось 51% от общего числа подключившихся.

Налоговики предупреждают — не сменивших первичный пароль к своим «Личным кабинетам», ждет неприятный сюрприз. Начиная с 2018 года физическим лицам, получившим доступ к ЛК, все документы от налоговых органов направляются только в электронной форме через сервис. Дублирование на бумажном носителе по почте для таких налогоплательщиков не предусмотрено. Таким образом, граждане могут остаться без уведомлений на уплату имущественных налогов.

Чтобы избежать такой ситуации, налоговая служба Хабаровского края призывает пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», утративших пароль доступа к сервису, восстановить его в любой налоговой инспекции.

Получив повторный доступ, надо в самое ближайшее время сменить первичный пароль, а в разделе «Профиль» указать номер телефона, адрес электронной почты и контрольное слово. В последующем, чтобы быстро восстановить пароль, нужно будет на главной странице нажать опцию «Забыли пароль» и ввести свои данные (ИНН, адрес электронной почты, контрольное слово). При этом предоставляется только три попытки ввода реквизитов. Если заполненные данные верны, на указанный адрес электронной почты придет ссылка для восстановления пароля, которая будет действовать в течение 12 часов.

Если же гражданин все-таки не планирует пользоваться «Личным кабинетом», можно направить в налоговые органы уведомление о необходимости получения документов «на бумаге». Либо вообще отказаться от использования ЛК.