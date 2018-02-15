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Кому могут пересчитать земельный налог по повышенной ставке

Владельцам сельскохозяйственных земель, не используемых по назначению, могут пересчитать земельный налог. Об этом сообщает УФНС Московской области.

Почти 43 млн рублей земельного налога доначислили в 2017 году подмосковные налоговые инспекторы в результате камерального контроля организациям, владеющим такими земельными участками

В рамках межведомственного взаимодействия в налоговые инспекции области от органов госземконтроля на постоянной основе поступает информация о выявленных фактах неиспользования по назначению земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства. В 2017 году таких сведений налоговики получили около полутора тысяч.

Если собственник использует земельный участок не по назначению, исчисление земельного налога должно проводиться по повышенной ставке (до 1,5% от кадастровой стоимости), установленной для «прочих земель». Налогообложение по пониженной ставке, не превышающей 0,3% от кадастровой стоимости, осуществляется при условии, что земельные участки используются для сельхозпроизводства в соответствии с их целевым назначением.

В прошедшем году также активно проводились контрольные мероприятия в отношении индивидуальных предпринимателей, использующих в предпринимательских целях земельные участки с разрешенным видом использования «для дачного строительства». В результате сумма дополнительно исчисленного земельного налога составила 148,7 млн рублей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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