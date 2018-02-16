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Мошенники создали клон сайта ФНС. Не попадитесь!

ФНС России предупреждает о появлении мошеннического сайта-клона Налоговой службы, на котором предлагается получить налоговую компенсацию.

Страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером, но который на самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку «Получить компенсацию», пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты.

Мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. ФНС России обращает внимание, что электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через «Личный кабинет налогоплательщика». Чтобы получить доступ к сервису необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль. В Личном кабинете можно узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые вопросы. При оплате онлайн пользователь переадресуется на страницу того банка-партнера ФНС России, который сам выберет.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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10 мнений
Клерк
Надежда-25
, Ульяновск
вот молодцы! Знают, на чем ловить наш народец - на халяву. И в чем-то они правы, некоторые граждане усиленно ждут от государства каких-то подачек, виртуальных компенсаций и мифических прибавок. И если они, эти граждане, дают себя оббирать - почему бы и не воспользоваться этим.
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Аноним
, Пенза
Электронные сервисы самое прогрессивное направление для мошейников. Чем больше электронных сервисов, тем вольготнее для мошейников.
Граждане регистрируйтесь в эл. сервисах. Не оставляйте мошейников без прибыли.
Клерк
Надежда-25
, Ульяновск

Аноним, Вы писали:

Электронные сервисы самое прогрессивное направление для мошейников. Чем больше электронных сервисов, тем вольготнее для мошейников.
Граждане регистрируйтесь в эл. сервисах. Не оставляйте мошейников без прибыли.

 

вы пенсионер что ли? вроде сейчас уже такой прогресс, что электронных сервисов боятся только древние старики. Остальные весьма успешно пользуются всякими порталами и кабинетами. Просто при работе в интернете, как и при работе с бумагами ,есть определенные требования безопасности. И их надо соблюдать. А не тыкать на первую попавшуюся ссылку в гуггле.
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Аноним
, Пенза
вы пенсионер что ли? вроде сейчас уже такой прогресс,

 Прогресс - это перевод природных ресурсов на помойку.

Требования безопасности - это чего? 

Напишите определение - Требование безопасности, ЭТО, .....

Клерк
Антон Смирнов
, Подольск
Мошенники так же прогрессируют и с этим, мы пользователи, ничего поделать не можем. Нужно быть крайне внимательным не только в работе но и в повседневной жизни!

Клерк
Надежда-25
, Ульяновск

Аноним, Вы писали:

вы пенсионер что ли? вроде сейчас уже такой прогресс,

 Прогресс - это перевод природных ресурсов на помойку.

Требования безопасности - это чего? 

Напишите определение - Требование безопасности, ЭТО, .....

 зачем? идите на помойке поищите. 

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Аноним
Я не понимаю, почему ФНС России маякует сюда, а не в Роспотребнадзор? Сайт Навального заблокировали элементарно. Почему эти гуляют как хотят?
Клерк
Антон Смирнов
, Подольск


Аноним, Вы писали:

Я не понимаю, почему ФНС России маякует сюда, а не в Роспотребнадзор? Сайт Навального заблокировали элементарно. Почему эти гуляют как хотят?

 на все это нужно время, тем более обращаются в Роскомназдор! )

Нужно решение суда о блокировке, далее добавляют в черный список и потом уже провайдеры блокируют доступ. Формально достаточно длительная процедура.

Клерк
Старый ворчун

Антон Смирнов, Вы писали:


Аноним, Вы писали:

Я не понимаю, почему ФНС России маякует сюда, а не в Роспотребнадзор? Сайт Навального заблокировали элементарно. Почему эти гуляют как хотят?

 на все это нужно время, тем более обращаются в Роскомназдор! )

Нужно решение суда о блокировке, далее добавляют в черный список и потом уже провайдеры блокируют доступ. Формально достаточно длительная процедура.

Для блокировки неугодных вождю сайтов (например, о развлечениях олигарха и вице-премьера с рыбками) роскомпозору никаких длительных процедур не требуется - всё делается очень быстро.

  

Клерк
Антон Смирнов
, Подольск

Старый ворчун, Вы писали:

Антон Смирнов, Вы писали:


Аноним, Вы писали:

Я не понимаю, почему ФНС России маякует сюда, а не в Роспотребнадзор? Сайт Навального заблокировали элементарно. Почему эти гуляют как хотят?

 на все это нужно время, тем более обращаются в Роскомназдор! )

Нужно решение суда о блокировке, далее добавляют в черный список и потом уже провайдеры блокируют доступ. Формально достаточно длительная процедура.

Для блокировки неугодных вождю сайтов (например, о развлечениях олигарха и вице-премьера с рыбками) роскомпозору никаких длительных процедур не требуется - всё делается очень быстро.

  

 я бы сказал что процесс просто изрядно ускоряется!

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