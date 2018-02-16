Мошенники создали клон сайта ФНС. Не попадитесь!

ФНС России предупреждает о появлении мошеннического сайта-клона Налоговой службы, на котором предлагается получить налоговую компенсацию.
Страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером, но который на самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку «Получить компенсацию», пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты.
Мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. ФНС России обращает внимание, что электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через «Личный кабинет налогоплательщика». Чтобы получить доступ к сервису необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль. В Личном кабинете можно узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые вопросы. При оплате онлайн пользователь переадресуется на страницу того банка-партнера ФНС России, который сам выберет.
Аноним, Вы писали:
Прогресс - это перевод природных ресурсов на помойку.
Требования безопасности - это чего?
Напишите определение - Требование безопасности, ЭТО, .....
Аноним, Вы писали:
зачем?
идите на помойке поищите.
Аноним, Вы писали:
на все это нужно время, тем более обращаются в Роскомназдор! )
Нужно решение суда о блокировке, далее добавляют в черный список и потом уже провайдеры блокируют доступ. Формально достаточно длительная процедура.
Антон Смирнов, Вы писали:
Для блокировки неугодных вождю сайтов (например, о развлечениях олигарха и вице-премьера с рыбками) роскомпозору никаких длительных процедур не требуется - всё делается очень быстро.
Старый ворчун, Вы писали:
я бы сказал что процесс просто изрядно ускоряется!