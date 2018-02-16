Увеличивать налоги для бизнеса не будут. Силуанов обещал

В России не планируется увеличение налогов и рост налогового бремени для бизнеса. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Очевидно, что за экономикой, за ее ростом – больше налогов. Поэтому когда мы обсуждаем в Правительстве налоговую политику, ни у кого нет идей или предложений обобрать бизнес и за счет этого увеличить бюджетные расходы. Потому что нам нужен маневр в области расходов, нам нужно улучшать расходы и увеличивать их для более высоких темпов роста экономики, инфраструктурные расходы. Но никто не предлагает использовать для этого дополнительное обложение бизнеса и, соответственно, изымание у него денег», - пояснил он.

При этом глава Минфина отметил, что некоторые изменения налоговой системы обсуждаются. Речь идет о переходе от сложных для бизнеса налогов (прямых налогов) к косвенному налогообложению, изменении структуры налогов.

«Да, изменение структуры налогов мы рассматриваем, но общее налоговое бремя не увеличится. Особенно это касается добросовестных налогоплательщиков: в первую очередь мы будем работать с тем сектором, который сегодня еще уклоняется от уплаты налогов. И именно там мы видим возможности для получения дополнительных доходов в бюджет. Именно за счет администрирования: это и прослеживаемость, и контрольная техника, и маркировка. Именно в этом мы видим возможность привлечения дополнительных ресурсов в бюджетную систему. Но ни в коем случае не за счет увеличения налогового бремени на добросовестный бизнес», - заявил Силуанов.