Где бизнесмены жалуются на отсутствии льготы по налогу на движимое имущество

Раньше предпринимателям было выгодно приобретать новое оборудование, поскольку оно не облагалось налогом. Однако с 01.01.2018 законодатель отдал регионам на откуп вопрос об установлении льгот по налогам на движимое имущество.

Во многих регионах приняты законодательные акты с соответствующими льготами, однако в Самарской области такого местного закона нет, в связи с чем, всем предпринимателям купившим новое оборудование или другое движимое имущество придется предусмотреть с 01.01.2018 дополнительные расходы в 1,1% от стоимости такого имущества.

В службе регионального бизнес-омбудсмена прошел круглый стол, в ходе которого, в том числе, был рассмотрен и этот «движимый» вопрос.

«Объем разрухи с применением этого налога для предприятий сложится достаточно серьезный. Мы сами себя пытаемся задушить. Сами пытаемся модернизировать производство и сами при этом, себя критикуем. Надеемся, что рано или поздно, но вопрос решится разумно. Здравый смысл говорит о том, что на словах бизнес мы поддерживаем, а как только такой вопрос поднимается, то этого не происходит. Конечно, казна региона получит значительные суммы от сбора этого налога, но это обеспечит не прогресс, а стагнацию» - заявил, в частности, исполнительный директор РОР «Союза работодателей Самарской области» Владимир Братчиков.

Между тем время на принятие решения по этому виду налога еще есть, а значит есть надежда, что решение, устраивающее бизнес, будет принято, передает пресс-служба бизнес-защитника.