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Налог на движимое имущество могут заменить чем-то более комфортным

Налог на движимое имущество бизнес называет налогом на модернизацию, отметил глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи Председателя Правительства с главами регионов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Знаю, что 25 субъектов РФ приняли отдельные решения либо по снижению ставки, либо по полной отмене, либо по созданию стимулов для приобретения высокоэффективного инновационного оборудования, где ставки значительно ниже, чем установлено законодательством. И всё равно этот налог достаточно затратный для бизнеса», - отметил глава Минфина.

«При настройке налоговой системы будем предлагать возможности заменить этот налог более комфортным для бизнеса, с одной стороны, с другой стороны – избежать потери налоговой базы для субъектов РФ», - заявил Антон Силуанов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
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, Пенза
Вы вообще понимаете, что означает слово Комфорт?
Как можно считать комфортным отъём чего либо? В большей или меньшей степени.

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