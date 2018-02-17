Налог на движимое имущество могут заменить чем-то более комфортным

Налог на движимое имущество бизнес называет налогом на модернизацию, отметил глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи Председателя Правительства с главами регионов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Знаю, что 25 субъектов РФ приняли отдельные решения либо по снижению ставки, либо по полной отмене, либо по созданию стимулов для приобретения высокоэффективного инновационного оборудования, где ставки значительно ниже, чем установлено законодательством. И всё равно этот налог достаточно затратный для бизнеса», - отметил глава Минфина.