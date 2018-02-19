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Как выяснить, какой штраф от трудинспекции вам грозит

Кто выписал 5 млрд рублей виртуальных штрафов 300 тыс. работодателей?

Реальных штрафов сервис «Электронный инспектор» не выписывает, но помогает выявить и исправить нарушения.

Читайте о том, как помочь себе избежать штрафов, в новом посте в блоге ИПБ России.

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