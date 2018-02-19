Как выяснить, какой штраф от трудинспекции вам грозит

Аноним

А работающим пенсионерам добавляют в августе сущие копейки хоть бы не писали про них.не бол... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Над.К Прикрепленный файл заменили, если сейчас что-то у вас там беленькое, значит у вас что-то с програ... ПФР подготовил для работодателей календари сдачи отчетности на 2018 год

Аноним

Аноним, Вы писали:Если СЗВ-М не сдавалась на ген.дира - единственного учредителя, СЗВ-СТАЖ требуе... Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Аноним

а сиротам как ? в Великом Новгороде 7329 руб и нет льгот на коммуналку. Новые суммы пособий за счет ФСС в 2018 году

Аноним

заявляю-какая глупая шумиха!каждый волен сам выбирать; что ему пить и что етсь!!! Создаем рекламный баннер: как не нарушить закон

Аноним

Аноним, Вы писали:Да вы вообще не работаете. Умное что-нибудь напишите. Как прокуратура защищает бизнес

Аноним

natalisa51, Вы писали:Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали: Ещё пару лет таких вечных реф... Как прокуратура защищает бизнес

Аноним

Да вы вообще не работаете. Как прокуратура защищает бизнес

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали: Ещё пару лет таких вечных реформ ... Как прокуратура защищает бизнес

natalisa51 Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали: Ещё пару лет таких вечных реформ по распилу бюджета... Как прокуратура защищает бизнес

Аноним

а у меня беленький, чистенький, ничегошеньки нет))) ПФР подготовил для работодателей календари сдачи отчетности на 2018 год

Аноним

Скажите, а ФНС когда либо, что либо добровольно возвращало? А когда? А чего возвращало? ИФНС добровольно не вернет переплату по налогам наследникам умершего налогоплательщика

Аноним

Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали: Ещё пару лет таких вечных реформ по распилу бюджета... Как прокуратура защищает бизнес

Аноним

natalisa51, Вы писали: Ещё пару лет таких вечных реформ по распилу бюджета и все будут... Как прокуратура защищает бизнес

Аноним

Не, с конверта нельзя- это мое.Почему то никто не возмущается, что с их зарплаты в конверте- ... Как прокуратура защищает бизнес

Аноним

Мы столкнулись с этой проблемой. Аналогично ИП на ЕНВД, пользуемся зарплатным проектом с назначен... Зарплатный проект для ИП без работников

Аноним

Боже, люди да чего вы тупите? Понятно что заказчик хочет подрядчику оплатить работы за вычетом са... У некоторых заказчиков свой взгляд на составление КС-2

natalisa51 Ещё пару лет таких вечных реформ по распилу бюджета и все будут рады, хоть какой зарп... Как прокуратура защищает бизнес

Аноним

Везде появятся. Фальшивые двухтысячные купюры появились на Дальнем Востоке

Аноним

"...в настоящее время у человека нет стимула стремиться к наращиванию потенциала.." Ох, как права... Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

Надежда-25, Вы писали:от молодцы! Знают, на чем ловить наш народец - на халяву. И в чем-то они пр... Мошенники создали клон сайта ФНС. Не попадитесь!

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:у нас прокуратура с ПФР ФНС ходят по рынкам... Как прокуратура защищает бизнес

Uik Эта проблема гораздо шире, чем просто невозможность преобразования ИП в ООО. А если дальше идти т... Преобразовать ИП в ООО нельзя. Но ситуация может измениться

Аноним

номер 4182 6000 7156 9031 ВТБ-просит деньги вк Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Я звонила на горячую линию 8-800 с рабочего , чтобы узнать какие документы нужны для открытия ИП ... Откуда банки берут контакты руководителей новых компаний? Неужели их сливает ИФНС?

Аноним

А Вы сами налоги платите? А куда я денусь то. Налоги при демократии - это плата за Жи... Сколько в Крыму нелегальных такси

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:у нас прокуратура с ПФР ФНС ходят по рынкам.проверяют паспорт... Как прокуратура защищает бизнес

Аноним

Враньё! Потому, что зарплаты у верхнего командного состава миллионные и аренда знаний под ПФР по ... Пенсионному фонду не хватает денег из-за льготных взносов и досрочных пенсий

Над.К Стоимость патента в Крыму 10800 руб. (900 руб. в месяц) на 2018 год за одну машину Вообще-т... Сколько в Крыму нелегальных такси

Аноним

Мы живем в России, господа, здесь сливаются не только телефонные номера и другие персональные дан... Откуда банки берут контакты руководителей новых компаний? Неужели их сливает ИФНС?

Над.К а по поводу сервака-это работа программиста, а не ваша. Работа программиста тот сервак подн... Ваш работодатель беспокоит вас в нерабочее время?