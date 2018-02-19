Пенсионному фонду не хватает денег из-за льготных взносов и досрочных пенсий

«Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает. Я имею в виду ставки и тарифы пенсионные, очень много преференций для тех, кто работает, те же досрочные пенсии. Если даже это убрать, то дефицита не будет, финансовая модель будет сбалансирована сейчас», — заявил замглавы Минтруда Алексей Вовченко на сочинском форуме.

Замминистра сообщил, что отказ от таких «рудиментов» поможет государству выполнять обязательства перед своими гражданами, передает RNS.

«Если мы придержимся четко страховой модели пенсионного обеспечения, какой она должна быть, все остальные рудименты, не связанные со страховой моделью, просто можно будет отметать изначально. Мы будем в балансе, и государство будет способно эти обязательства перед своими гражданами исполнять и наращивать», — пояснил замминистра.