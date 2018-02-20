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За долги по налогам ИП может лишиться своего автомобиля

На минувшей неделе налоговики Ярославля в рамках совместных рейдовых мероприятий со службой судебных приставов произвели арест трех легковых автомобилей индивидуальных предпринимателей – должников по налогам.

Автомобили изъяты и эвакуированы на стоянку службы судебных приставов. В случае неуплаты долгов, арестованное имущество передадут на реализацию, а вырученные средства пойдут на погашение долгов. По предварительной оценке арестованного имущества будет достаточно для погашения задолженности, сообщает УФНС региона.

 

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