За долги по налогам ИП может лишиться своего автомобиля

Аноним

А кубаноиду ТоТ не перепадёт ни яух :grenade: ВТБ купит акции «Магнита»

Аноним

Надеюсь успеть свалить до достижения 55 лет.Зря, что ли вредный стаж зарабатывал.А кровяную гадюк... Пенсионному фонду не хватает денег из-за льготных взносов и досрочных пенсий

Аноним

ст. 855 ГК не читали, наверное:в третью очередь производится списание по платежным документам, пр... Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета

Olgabsh люди уходят в нал, теперь хочешь дешевле перевозки? не вопрос минус 10 процентов плати нал, и так... Случай из практики: как подставляют себя компании, использующие ИП

y.ponomarev да, поднимем ВВП за счет ИП) Зачем железные ККТ? Такой "подъем ВВП" как раз руководителю Атола, к... Как переход бизнеса на онлайн-кассы подстегнет рост ВВП

Над.К Услуги коммунальщиков и операторов сотовой связи неоплаченные физ. лицами по истечению срока иско... Как определить дату получения дохода при списании задолженности физлица

Аноним

Да, уж. Лучше пойти кого либо ограбить, чем брать кредит. Поручительство и взыскание долга: в чем важно разобраться

Аноним

Все предложения по сдаче малоактуальны. В декабре иянваре получил судебные решения о незако... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Аноним

Аноним, Вы писали:статье указано"По данным отчета ФНС, совокупная задолженность в бюджет ПФР... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

Аноним, Вы писали:Это было бы правильно, если это не просто пиарный треп. Пенсионная реформа с мо... Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

Не имеют право не принять исполнительный документ- штраф банку по КОАП - 50 % от невзысканной суммы. Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета

Аноним

Аноним, Вы писали:поздравляю вас) вот вытащили вы таким образом деньги и попали на уход от налого... Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета

Аноним

Если нет задолженности по налогам- то списывается все очередности вплоть до пятой. Законы надо из... Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета

Аноним

А вы разве не слышали, что в ПФР хотят внедрить супер-пупер электронный мозг, который всё это буд... Из-за электронных трудовых книжек нужно будет передавать допинформацию в ПФР

Аноним

Услуги коммунальщиков и операторов сотовой связи неоплаченные физ. лицами по истечению срока иско... Как определить дату получения дохода при списании задолженности физлица

Аноним

Они теперь будут бани и сараи облагать налогом на имущество. А их по всей стране- ого-го-го!!! Увеличивать налоги для бизнеса не будут. Силуанов обещал

Аноним

Нихрена не пойму г.Путин обосновывает высокий уровень зарплат госчиновников и депутатам их высоки... Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

Наверно пенсионные, реальные обычно списываются, налоговой когда ИП работает За долги по налогам ИП может лишиться своего автомобиля

Аноним

Это было бы правильно, если это не просто пиарный треп. Пенсионная реформа с молчаливого согласия... Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

За основу можно взять организацию оплаты труда СССР (1 500 руб. максимум, и 72 или 74 миним... Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

Аноним

Дата фактического получения дохода:п.5. ст 223 НК "списания в установленном порядке безнаде... Как определить дату получения дохода при списании задолженности физлица

Аноним

поздравляю вас) вот вытащили вы таким образом деньги и попали на уход от налогов)в принципе стать... Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета

Аноним

Аноним, Вы писали:Сейчас на пенсию выходят те люди, которые вытаскивали страну из задницы в постп... Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

А что тут учитывать? Абсолютно бесполезная поправка. Цитата: "Если списание безнадежного долга фи... Как определить дату получения дохода при списании задолженности физлица

Аноним

Все прчитал что выше написоно и призадумалса состороны и свежей головой нужно влес у ходить жить ... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

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Аноним

Сейчас на пенсию выходят те люди, которые вытаскивали страну из задницы в постперестроечное время... Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

Зачем заморачиваться со второй очередностью? Спокойно выплачивали зарплату с очередностью 3 при а... Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета