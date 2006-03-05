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Кто из участников договора простого товарищества может заявить вычет по НДС

Налоговый вычет по НДС может заявить тот участник договора простого товарищества, который ведет общий учет хозяйственных операций. К такому выводу пришла ФНС России по итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика.

По условиям договора простого товарищества две стороны обязались соединить свои вклады, вместе провести реконструкцию и ввести в эксплуатацию производственный комплекс. Учет хозяйственных операций (в том числе по исчислению НДС и применению налоговых вычетов) вел один из участников договора. Однако право на налоговые вычеты по НДС заявил другой участник. По результатам камеральной проверки налоговый орган отказал налогоплательщику в праве на налоговые вычеты по спорным операциям.

Налогоплательщик не согласился и обратился с жалобой в ФНС России.

По закону налоговые вычеты по НДС может получить тот участник товарищества, который ведет общий учет операций. Поэтому в данном случае жалоба была оставлена без удовлетворения, сообщает ФНС.

 

 

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