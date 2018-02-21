Организаторы лотереи должны противодействовать терроризму

В соответствии со статьей 5 Федерального закона N 115-ФЗ организации, проводящие лотереи, в том числе в электронной форме, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Такие организации обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя независимо от размера выигрыша, выплачиваемого за участие в лотереях.

Кроме того, организации, проводящие лотереи, в том числе в электронной форме, правом поручать проведение идентификации третьим лицам или проводить упрощенную идентификацию клиента не наделены.

Такие организации обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного в отношении лиц, подозреваемых в причастность к террористической деятельности.

Пунктом 10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

- приостанавливать соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на 5 рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено;

- незамедлительно предоставлять информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.

Учитывая вышеизложенное, организации, проводящие лотереи, в том числе в электронной форме:

- обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя как при получении платы за участие в лотереях, так и при осуществлении выплаты денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в них, независимо от размера получаемых или выплачиваемых денежных средств;

- правом проводить упрощенную идентификацию клиентов и поручать проведение идентификации третьим лицам не наделены.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-4-2/2423@ от 08.02.2018.