Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Упрощен валютный контроль для россиян, преимущественно проживающих за рубежом

Управление ФНС по Архангельской области рассказало об изменениях, произошедших в валютном законодательства с 1 января 2018 года. С этой даты вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом 28.12.2017 № 427-ФЗ.

С 1 января 2018 года в целях валютного регулирования и контроля резидентами признаются все физические лица, являющиеся гражданами РФ.

Ранее резидентами не признавались граждане РФ, постоянно проживающие в иностранном государстве не менее 1 года, в том числе имеющие вид на жительство, либо временно пребывающие в иностранном государстве не менее 1 года на основании рабочей или учебной визы со сроком действия не менее 1 года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее 1 года.

Установлен порядок определения налогового органа по месту учета резидента в целях Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»:

  • для резидента - юридического лица - налоговый орган по месту его нахождения; 
  • для резидента - физического лица - налоговый орган по месту его жительства (пребывания), в случае отсутствия на территории РФ места жительства (пребывания) - налоговый орган по месту нахождения принадлежащего ему объекта недвижимого имущества. 

В случае отсутствия у резидента - физического лица места жительства (пребывания), недвижимого имущества на территории РФ, уведомления о счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, представляются в налоговый орган, определенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Также изменился срок уведомления резидентом налоговых органов – не в течение месяца со дня открытия (закрытия, изменения реквизитов счета), а в срок до 1 июня календарного года, следующего за таким истекшим календарным годом.

Кроме того, физические лица-резиденты, которые более 183 дней в году проживают за пределами России, больше не должны представлять в налоговые органы уведомления об открытии зарубежных счетов (вкладов), а также отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам). Это относится и к тем гражданам, которые в 2017 году проживали за пределами России более полугода.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Валютные операции»
Бухгалтерские новости
 
Правила валютного регулирования и контроля изменились
 
Бухгалтерские новости
 
Репатриацию экспортной выручки могут отменить
 
Бухгалтерские новости
 
Граждане - резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы об открытии счетов в заграничных банках
 

Посетить семинар по теме «Валютные операции»

Все семинары по теме Валютные операции