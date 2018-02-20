Упрощен валютный контроль для россиян, преимущественно проживающих за рубежом

Управление ФНС по Архангельской области рассказало об изменениях, произошедших в валютном законодательства с 1 января 2018 года. С этой даты вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом 28.12.2017 № 427-ФЗ.

С 1 января 2018 года в целях валютного регулирования и контроля резидентами признаются все физические лица, являющиеся гражданами РФ.

Ранее резидентами не признавались граждане РФ, постоянно проживающие в иностранном государстве не менее 1 года, в том числе имеющие вид на жительство, либо временно пребывающие в иностранном государстве не менее 1 года на основании рабочей или учебной визы со сроком действия не менее 1 года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее 1 года.

Установлен порядок определения налогового органа по месту учета резидента в целях Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»:

для резидента - юридического лица - налоговый орган по месту его нахождения;

для резидента - физического лица - налоговый орган по месту его жительства (пребывания), в случае отсутствия на территории РФ места жительства (пребывания) - налоговый орган по месту нахождения принадлежащего ему объекта недвижимого имущества.

В случае отсутствия у резидента - физического лица места жительства (пребывания), недвижимого имущества на территории РФ, уведомления о счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, представляются в налоговый орган, определенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Также изменился срок уведомления резидентом налоговых органов – не в течение месяца со дня открытия (закрытия, изменения реквизитов счета), а в срок до 1 июня календарного года, следующего за таким истекшим календарным годом.

Кроме того, физические лица-резиденты, которые более 183 дней в году проживают за пределами России, больше не должны представлять в налоговые органы уведомления об открытии зарубежных счетов (вкладов), а также отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам). Это относится и к тем гражданам, которые в 2017 году проживали за пределами России более полугода.