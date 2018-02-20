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Путин продлил амнистию капитала на два года

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о проведении второго этапа «амнистии капитала» в 2018-2019 годах. Документы размещены на официальном -интернет-портале правовой информации.

Один из законов устанавливает проведение второго этапа амнистии капитала — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, с сохранением объема гарантий для декларантов, которые воспользовались возможностью декларирования в первом этапе.

Второй закон направлен на продление предельных сроков ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) до 1 марта 2019 года и освобождение от уплаты НДФЛ любых доходов в денежной или натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физлицо при ликвидации КИК, если она завершена до 1 марта 2019 года. Кроме того, до 1 марта 2019 года продлеваются сроки, в которые ликвидируемая КИК не признается налоговым резидентом.

Третий закон предлагает внесение соответствующих изменений в УК РФ.

Лица, подававшие декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, смогут повторно воспользоваться ею.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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, Пенза
Передайте Путину, что надо быть конченным идиотом, что бы сдать честно украденные деньги в место в котором их украли.
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