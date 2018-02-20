Путин продлил амнистию капитала на два года

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о проведении второго этапа «амнистии капитала» в 2018-2019 годах. Документы размещены на официальном -интернет-портале правовой информации.
Один из законов устанавливает проведение второго этапа амнистии капитала — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, с сохранением объема гарантий для декларантов, которые воспользовались возможностью декларирования в первом этапе.
Второй закон направлен на продление предельных сроков ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) до 1 марта 2019 года и освобождение от уплаты НДФЛ любых доходов в денежной или натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физлицо при ликвидации КИК, если она завершена до 1 марта 2019 года. Кроме того, до 1 марта 2019 года продлеваются сроки, в которые ликвидируемая КИК не признается налоговым резидентом.
Третий закон предлагает внесение соответствующих изменений в УК РФ.
Лица, подававшие декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, смогут повторно воспользоваться ею.