Как ломбарду маркировать шубы, полученные от физлиц

Ломбарды тоже являются участниками оборота меховых изделий и обязаны осуществлять их маркировку.

Участники оборота товаров (ломбарды) при получении изделий из натурального меха от физлиц, в том числе и с имеющимися нанесенными ранее КиЗ, в целях их дальнейшей реализации осуществляют маркировку данных изделий новыми КиЗ и передают следующие сведения в ИР маркировки:

а) идентификатор КиЗ, и (или) идентификатор чипа радиочастотной метки КиЗ, и (или) серийный глобальный идентификационный номер торговой единицы;

б) идентификационный номер налогоплательщика - участника оборота товаров, осуществляющего указанный оборот.

ФНС в письме № БА-4-19/2566@ от 12.02.2018 обращает внимание на то, что при передаче в ИР маркировки сведений о вводе в оборот товара, полученного от физических лиц, в разделе «сведения о маркировке» необходимо указывать соответствующий тип ввода товара в оборот – «Маркировка товара, принятого на комиссию».