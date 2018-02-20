Фитнес для сотрудников не облагается взносами

Компенсация затрат работников на занятия физкультурой и спортом не облагается взносами. К такому выводу пришел Верховный суд в своем Определении № 307-КГ17-21635 от 30.01.2018.

Речь идет о периоде до 2017 года, когда взносы регулировались Федеральным законом 212-ФЗ.

Спор разгорелся между ФСС и ОАО РЖД, которое не начислило взносы на компенсацию работникам фитнеса в сумме 26000 руб. Таким образом ФСС доначислила компании взносы в сумме 754 руб. Несмотря на незначительность суммы, страхователь и не подумал сдаваться.

Выплата произведена в рамках трудовых отношений и является элементом оплаты труда, поэтому подлежит обложению страховыми взносами, посчитали в ФСС.

Между тем Арбитражный суд Калининградской области, где рассматривался спор, встал на сторону работодателя. ФСС продолжил отстаивать свою точку зрения, но в конечном итоге свое веское слово сказал Верховный суд.

Спорные выплаты носят социальный характер, предусмотрены коллективным договором, поэтому взносами не облагаются, говорится в Определении ВС РФ.

Отметим, что эта тема заинтересовала посетителей нашей группы на Фейсбуке, которых порадовало решение судей. Бухгалтеры даже выразили мнение, что не далек тот час, когда разрешат не облагать «чай-кофе-потанцуем».