Как маркировать лекарства

Методические рекомендации для проведения эксперимента по маркировке КиЗ и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов утверждены Министром здравоохранения РФ 28.02.2017.

Пунктом 43 Методических рекомендаций установлено, что описание лекарственного препарата в информационной системе «Маркировка» осуществляется на основании электронной заявки, в которой указываются:

— идентификационный номер лекарственного препарата (GTIN);

— номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата и дата государственной регистрации лекарственного препарата.

Взаимодействие участников оборота лекарственных препаратов с информационной системой «Маркировка» может производиться через личный кабинет или с помощью дополнительного программного обеспечения.

Для передачи сведений через личный кабинет участникам оборота лекарственных препаратов необходимо сформировать файл в формате «***.xml», правила формирования которого размещены на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru). При этом для его формирования не требуется установка дополнительного программного обеспечения, так как для этих целей возможно использование любого текстового редактора.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БА-3-19/746@ от 07.02.2018.