Налог на движимое имущество может привести к миграции организаций

Субъекты РФ, которые решили сохранить налог на движимое имущество на своей территории, получат массовую перерегистрацию бизнеса в другие регионы, что приведет к потерям, а не к дополнительным доходам их бюджетов, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Илья Трунин.

«Налог на движимое имущество обладает таким интересным свойством: в отличие от недвижимости он платится там, где зарегистрирован налогоплательщик. Поэтому теоретически, если все будет развиваться в соответствии с принципами конкуренции, то все регионы должны будут рано или поздно отменить налог на движимое имущество, поскольку в противном случае все перерегистрируют сюда, где он отменен и все равно его не будут платить», — сказал Трунин в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

Замминистра напомнил, что некоторые регионы все же воспользовались своим правом и отменили этот налог с начала года. «Например, Ивановская область отменила полностью налог на движимое имущество. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин недавно заявил, что также Москва отменит налог на движимое имущество», — напомнил Трунин.

При этом он подчеркнул, что Минфин не собирается вмешиваться в политику регионов.

«Здесь есть конфликт целей. С одной стороны да, с точки зрения эффективной налоговой политики движимое имущество облагаться не должно, но федеративное устройство и бюджетная система говорят о том, что если есть региональный налог, то пусть субъекты сами решают, что им облагать, что не облагать», — сказал он.