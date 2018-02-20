Как подать уведомление на вычет за покупку ККТ

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники.Такое право дано Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ.

Налоговый вычет производится по контрольно-кассовой технике, которая включена в реестр ККТ и используется предпринимателями, применяющими патент. Размер вычета составит не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ при условии ее регистрации в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

Чтобы получить налоговый вычет, налогоплательщику следует направить в налоговый орган уведомление об уменьшении суммы налога на сумму расходов на приобретение ККТ.

До утверждения ФНС России формы такого уведомления, налогоплательщик вправе представить уведомление в произвольной форме.

В уведомлении должны быть обязательно указаны следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество налогоплательщика;

2) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

3) номер и дата патента, в отношении которого производится уменьшение суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, сроки уплаты уменьшаемых платежей и суммы расходов по приобретению ККТ, на которые они уменьшаются;

4) модель и заводской номер ККТ, в отношении которой производится уменьшение суммы налога;

5) сумма понесенных расходов по приобретению соответствующей ККТ.

Такие разъяснения приведены на сайте УФНС Хабаровского края.