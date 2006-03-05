Сделка одна, а правила разные: почему НДС – «особенный» налог

сами виноваты +Голосуйте за тех кто даст пенсию
Аноним, Вы писали:Наталья Марина, Вы писали:Аноним, Вы писали:Наталья Марина, Вы писали:17 лет ра...
Аноним, Вы писали:Минимальный взнос определяют МРОТ *2*12мес=59000руб. Хотят сказать, что обычный...
Минимальный взнос определяют МРОТ *2*12мес=59000руб. Хотят сказать, что обычный человек, отработа...
Непонятно! Знаю людей стаж 30 лет назначают пенсию 8-9 тысяч и стаж минимальный 9 лет тоже 8-9 ты...
может лучше просто опять контроль за расходами ввести, а не доверять "что хочу-то и ворочу" финмо...
обязан выставить
покупателю выставить, а не предоставить. разницу чувствуете?
Аноним, Вы писали:У меня не включили в стаж учебу в ВУЗе,т..4года8 месяцев, хотя до учебы я работ...
Аноним, Вы писали:Сразу вспомнился старый анекдот:- Вы ищете нового главного бухгалтера?- Да, и с...
Правильно писать "дискутируют"
Пенсионному фонду не хватает денег потому, что власть щедро одаривает из пенсионного кошелька сво...
НатальяС, Вы писали:4 или 3 прокола для налоговой? можно два обычным дыроколом
В настоящее время нахожусь в войне с ПФР. Изучила кучу документов, законов, формул. И оказалось, ...
он самый надежный, и позволяет в любое время без труда отыскать нужный документ. А как вы и...
Бред, скоро трусы маркировать заставят в комиссионках.
Возможно, это устаревший способ сохранности документации, но зато, он самый надежный, и позволяет...
+100 ABell, с отколовшихся республик не дождешься требуемых ПФР документов, в их числе за работу ...
Одна для них Святость - НАЖИВА. А для тебя, троло-ло? Не гони пургу, см. законопроект и клю...
Аноним, Вы писали:Так зачем за пенсией к государству пришли? Где работали - там и пенсия. Я...
Это где социальная пенсия 9000? с ФСД
Аноним, Вы писали:Если, я пришел в ПФР в августе 2017 года за год до назначения пенсии, мне сказа...
Тут Вы не правы. Они не работали на государство, а работали на себя (налоги не платили). Л...
человечности и совести При демократии и капитализме слова - Честь, Совесть, Стыд, Человечн...
Это где социальная пенсия 9000? Социалка 4900 на сегодняшний день.
О каком комментарии может быть речь? Жажда наживы застила разум. Безнаказанность порождает новые ...
Аноним, Вы писали:А как быть с близнецами? Совместный счет им открывать? Потом и один ИНН им прис...
Римский диктатор Сулла придумал проскрипции , списки "врагов народа" , так и у нас , сейчас...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Пенсионный фонд сделает все, что бы не платить нормальную пен...
Так зачем за пенсией к государству пришли? Где работали - там и пенсия. Я не ходил за пенси...
Аноним, Вы писали:ABell Они не работали на государство Скажите, а какой закон обязывае...
Фактически работника же нет? Увы, есть
ABell Они не работали на государство Скажите, а какой закон обязывает людей работать н...
Аноним, Вы писали:Однако ситуация поправима, потому что стаж и баллы можно докупить.Торгаши....
в комментариях сплошная агрессия и дебилизм
Ох уж эти террористы. Везде террористы.Че то у РФ с головой. Везде ему террористы мерещатся.Во ка...
вот это я понимаю государство, которое заботится о гражданах! Только плати и плати, налоги на иму...