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Сделка одна, а правила разные: почему НДС – «особенный» налог

Может ли сделка быть одновременно и реальной, и нереальной? Все тот же сомнительный контрагент, все те же аргументы и обстоятельства, только вот налоги разные.

Читайте анализ важной «судебки» по НДС.

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