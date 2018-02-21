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Все про имущественный вычет при покупке жилья у родственников

Разбираем самые частые вопросы про возможность получения вычетов при покупке жилья у родственников.

  • Имущественный вычет при покупке жилья у родственников до и после 2012 года;
  • Каким образом налоговая обнаружит, что жилье было приобретено у родственников;
  • Приобретение жилья у родственников не по договору купли-продажи и имущественный вычет.

Ответы на эти вопросы смотрите в блоге «НДФЛки».

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