Налоговая получит право блокировать платежные терминалы и другую кассовую технику

Минфин подготовил законопроект с поправками в закон о применении ККТ. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Среди нововведений, предлагаемых министерством, стоит отметить появление абсолютно новой статьи — 27.20 «Блокировка устройства». В качестве обоснования введения такой меры обеспечения, авторы проекта ссылаются на отсутствие действенных механизмов оперативного пресечения использования платежных терминалов, работающих с нарушением закона о ККТ. Однако в тексте законопроекта не сказало, что речь идет только о платежных терминалах.

«Блокировка устройства, явившегося орудием совершения или предметом административного правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники...», — так написано в проекте.

Блокировать технику будут после выявления совершения административного правонарушения в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.

Еще одно нововведение — штраф за фиктивные кассовые чеки. Т.е.применение ККТ по расчету, которого в действительности не было. За такое нарушение будут штрафовать должностных лиц на сумму 5-10 тыс.рублей и юрлиц на сумму 20-40 тыс.рублей

Появится альтернативное наказание за повторное нарушение правил применения ККТ при сумме расчетов свыше 1 млн.рублей. Сейчас в КоАП за такое деяние предусмотрена только дисквалификация должностных лиц и приостановка деятельности. Авторы проекта предлагают добавить возможность штрафа в размере 800 тыс.-1 млн. рублей.

Также добавят в статью 14.5 КоАП несколько видов нарушений. Так, штрафовать будут не только за нарушение сроков, порядка и условий регистрации и перерегистрации ККТ, но и за неверное снятие кассовой техники с учета. За неуказание в чеке наименования товара, подлежащего обязательной маркировке, продавцу выпишут штраф в размере 100 тыс.рублей. Такой же штраф грозит за непредставление в налоговые органы фискальных данных, если такая обязанность есть у организации (ИП).

Не обошли вниманием авторы проекта и производителей ККТ. Санкции предусмотрены для недобросовестных изготовителей за включение в реестры непроизведенных экземпляров контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей.