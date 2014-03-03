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Московские предприятия освободили от налога на движимое имущество

Вчера Мосгордума приняла Закон «О внесении изменений в статью 4 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций». Действие нулевой ставки налога на движимое имущество продлено на 2018 год.

Мэр Москвы заявил о том, что принял решение о льготе по налогу 12 февраля на встрече с представителями таксомоторных и каршеринговых компаний и агрегаторов такси.

Принятие этого законопроекта показывает, что власти города внимательно относятся к интересам предпринимательского сообщества и создают условия для развития экономического потенциала столицы, считает Председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева.

«С учетом того, что общий инвестиционный климат у нас в стране еще далек от идеала, данная мера очень своевременна», — заявил Председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов (внук главы КПФР).

Москва не единственный регион, продливший льготу по налогу на движимое имущество. Информацию по имущественным налогам любого региона вы можете найти на сайте ФНС.

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