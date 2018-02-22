Налоговым агентам необходимо сообщить о неудержанном НДФЛ до 1 марта

При невозможности в течение календарного года удержать у налогоплательщика НДФЛ с выплаченного дохода налоговый агент обязан сообщить об этом налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета. Об этом напоминают налоговики Архангельской области.

Сведения представляются в налоговый орган по форме 2-НДФЛ. За 2017 год сообщение необходимо подать не позднее 1 марта 2018 года по форме, утвержденной приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@.

При подаче справки в связи с невозможностью удержания налога в поле «Признак» проставляются значения «2», если справка представляется налоговым агентом, или «4» – при подаче сведений правопреемником налогового агента.

Признак «4» ранее не применялся, введен приказом ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@ в числе других изменений формы 2-НДФЛ, предусматривающих возможность предоставления информации о доходах физических лиц правопреемниками реорганизованных организаций.

Сообщение о невозможности удержания НДФЛ представляется:

организациями – в налоговый орган по месту учета. Если сведения подаются в отношении лиц, работающих в ее обособленном подразделении, – по месту нахождения этого подразделения;

индивидуальными предпринимателями – в инспекцию по месту жительства, а в отношении работников, занятых в деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход или по патентной системе налогообложения, – в налоговый орган по месту учета в связи с осуществлением такой деятельности.

Сведения направляются в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. При численности получателей доходов менее 25 человек справки можно представить на бумажных носителях.

Обратите внимание, что в отношении физических лиц, по которым представлены сведения о неудержанных суммах налога, необходимо также в общем порядке сдать справки 2-НДФЛ не позднее 2 апреля 2018 года.