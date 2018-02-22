На жилое строение не дадут имущественный вычет

Налогоплательщик имеет право на получение, в частности, имущественного налогового вычета при приобретении жилого дома.

В соответствии с действующим законодательством РФ термины «жилой дом» и «жилое строение» не тождественны.

Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставляемых для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ИЖС, относятся к жилым домам только в целях главы 32 «Налог на имущество физических лиц» НК.

Исходя из этого жилое строения признается жилым домом только в целях исчисления налога на имущество физических лиц.

Согласно части 1 статьи 16 Жилищного кодекса к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры и комната.

Иных видов жилых помещений в Жилищном кодексе не поименовано.

Оснований для применения имущественных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 220 НК, при строительстве либо приобретении жилого строения, не признаваемого жилым домом, не имеется.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 08.02.2018 N 03-04-07/7700. Вышеназванное письмо доведено до сведения письмом ФНС № ГД-4-11/2924@ от 15.02.2017.